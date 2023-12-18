В российском отеле отказались заселять возвращавшихся в зону СВО военных

В Ростовской области возвращавшихся на СВО военных отказались заселять в отель

В отеле «Добрыня» в Ростовской области отказались заселять военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

Как рассказала изданию организатор перевозок, ее водитель встретил в аэропорту троих бойцов, у которых закончился отпуск. В притаможенной зоне города Миллерова для них забронировали номер, чтобы переночевать в дороге, однако подъехавших к отелю в 12 часов ночи россиян не пустили на его территорию. Администратор, узнав, что клиенты являются бойцами СВО, якобы заявила, что военных они не обслуживают.

Журналисты канала связались с владелицей «Добрыни», которая подтвердила, что в отель стараются не заселять военнослужащих. «Люди не хотят потом заезжать с детьми в этот день. Боятся, не хотят, — утверждает она. — И получается, что у нас тогда только военные. Плюс военные плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют».

Женщина добавила, что также отменяет бронь номера, если узнает, что она оформлена военными

Ранее в Екатеринбурге приехавшего на лечение участника СВО не пустили в ночной клуб. По словам мужчины, ему отказали во входе «тупо из-за ранения». При этом россиянин отметил, что не собирался танцевать, чему могла бы помешать полученная им в зоне боевых действий травма.