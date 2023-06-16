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10:10, 16 июня 2023Россия

Приехавшего в Крым участника СВО не пустили в кафе в День России

В Симферополе участника спецоперации не пустили в кафе в День России из-за военной формы

Кадр: Telegram-канал «ЧП / Крым»

В Симферополе участника специальной военной операции (СВО) не впустили в кафе из-за военной формы. Инцидент произошел в День России, сообщает Telegram-канал «ЧП Крым».

«Мне сказали: "Извините, мы вас обслуживать не можем"», — пояснил мужчина. Формальным поводом для отказа стал, по его словам, торчавший из-под формы нож в кожаных ножнах.

Военнослужащий не стал скандалить и пообедал в другом заведении. Вместе с тем он признался, что не ожидал столкнуться с подобным именно в Крыму. «Война с противником не так страшна, как война с предателями», — заключил он

Мужчина больше года находится в зоне боевых действий, за это время он потерял глаз. Несмотря на это он решил продолжить участвовать в спецоперации.

Ранее аналогичная история произошла в Воронеже. Вернувшегося из зоны боевых действий участника СВО не пустили в бар несмотря на забронированный им столик. Сотрудник заведения объяснил свои действия тем, что одежда посетителя не соответствует дресс-коду.

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    Алан Босиков
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