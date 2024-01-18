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14:50, 18 января 2024Силовые структуры

Россиянин в соцсетях выдавал себя за девушку и нападал на незнакомцев

В Красноярске осудят мужчину, который выдавал себя за девушку и нападал на людей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, который в социальных сетях выдавал себя за девушку, а потом нападал на незнакомцев. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Он проходит обвиняемым по статьям 161 («Грабеж») и 162 («Разбой») УК РФ. Его дело скоро рассмотрит суд.

По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемый, используя страницу подруги, списался с молодым человеком и назначил ему встречу. Мужчина подъехал к своей новой виртуальной знакомой на машине, в которую она села вместе с фигурантом. Злоумышленник, выдавая себя за случайного прохожего, сначала попросил молодого человека подвезти его со спутницей, а затем стал угрожать ножом и требовать деньги.

У водителя не было с собой денег, поэтому обвиняемый заставил его ехать до ближайшего банкомата. На пути к банку красноярец заметил машину сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которая ехала впереди него. Он решил врезаться в автомобиль силовиков, чтобы спастись от разбойника. В результате его план сработал, мужчину задержали.

Во время расследования дела правоохранители выяснили, что фигурант причастен к двум аналогичным разбоям. Он также похитил у знакомого машину стоимостью 270 тысяч рублей, которую впоследствии продал.

Ранее в Ивановской области суд приговорил двух 26-летних мужчин к колонии строгого режима за похищение машины вместе с ее хозяйкой.

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