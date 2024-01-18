Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 18 января 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило о переходе под контроль населенного пункта Веселое в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, на данном направлении противник за сутки потерял более 260 бойцов, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены три американские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика».

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Ранее стало известно, что подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом овладели позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Там уточнили, что штурмом удалось взять позиции противника у населенного пункта Вербовое на ореховском участке фронта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Наемники ВСУ попали под удар в Харькове. Среди них были кураторы диверсантов, нападавших на регионы России

      Участник «Фабрики звезд» рассказал о службе в армии

      Возможность появления в Москве поездов метро лишь со стоячими местами оценили

      Пинавшие на морозе раздетого до трусов подростка россияне объяснили нападение

      Во Франции назвали безумием поставки оружия проигрывающей Украине

      Дина Саева показала фото с монобровью

      Власти Харьковской области сообщили о регулярных обстрелах ВСУ

      Жирков посоветовал капитану «Спартака» уходить из команды

      Постсоветская страна начнет закупки газа из США

      В Петербурге мигрантам торжественно вручили повестки в военкомат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше