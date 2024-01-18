Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило о переходе под контроль населенного пункта Веселое в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, на данном направлении противник за сутки потерял более 260 бойцов, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены три американские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика».

Ранее стало известно, что подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом овладели позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Там уточнили, что штурмом удалось взять позиции противника у населенного пункта Вербовое на ореховском участке фронта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.