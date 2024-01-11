Минобороны заявило о взятии штурмом позиций ВСУ силами ВДВ в Запорожье

Минобороны: новороссийские десантники взяли штурмом позиции ВСУ у Вербового

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом овладели позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Там уточнили, что штурмом удалось взять позиции противника у населенного пункта Вербовое на ореховском участке фронта. Десантники выявили огневые средства ВСУ и пункты управления противника и подавили их ударами авиации и огнем артиллерии.

Новороссийские десантники штурмовали позиции ВСУ на боевых машинах БМД-4М под шквальным огнем. «Зайдя во вражеские опорные пункты десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, уничтожив противостоящие им подразделения ВСУ», — отчитались в министерстве.

В декабре российские военные взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). После взятия пункта в нем среди прочего вооружения нашли десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять комплексов Javelin.