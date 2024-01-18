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08:32, 18 января 2024Бывший СССР

Российский боец рассказал о нейтрализации боеприпасов при помощи беспилотников

Боец ВС России Никола: боеприпасы ВСУ нейтрализуются при помощи беспилотников

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России на донецком направлении нейтрализуют украинские боеприпасы при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О выполнении задач рассказал командир инженерно-саперной роты с позывным Никола, пишет РИА Новости.

«Добавилась инженерная разведка — не как в учебниках написано, не при помощи саперов, миноискателей, щупов, а также добавились БПЛА», — сообщил боец.

Беспилотники проводят инженерную разведку, изучают местность и находит взрывоопасные предметы. «После контроля с квадрокоптера я отправляю группу саперов, в зависимости от погодных условий и обстановки», — сказал Никола.

По его словам, с помощью штатного коптера можно проводить разминирование на расстоянии до пяти километров, а также избежать потерь личного состава.

Ранее Российская армия приступила к ковровым бомбардировкам позиций ВСУ с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». Он оснащается девятью слотами для сброса гранат и проходит над украинскими окопами.

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      Алевтина Запольская
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