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10:18, 18 января 2024Россия

Российский губернатор заявил о запуске ракет ВСУ во время записи обращения

Белгородский губернатор Гладков заявил о запуске ракет во время записи обращения
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что во время записи его обращения Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали запускать ракеты по региону. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что готовился утром обратиться к жителям. «Увидел запуск ракет — прозвучал сигнал ракетной опасности, поэтому извините за небольшую задержку», — отметил он.

По информации Гладкова, с украинской стороны по Белгороду и Белгородскому району было выпущено десять ракет, все они были ликвидированы российскими средствами противовоздушной обороны.

Впоследствии белгородскому губернатору доложили, что в результате случившегося женщина получила осколочное ранение. Гладков заверил, что сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что глава Белгородской области рекомендовал жителям не купаться на Крещение ради безопасности.

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      Анна Щербакова
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