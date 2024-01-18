Российский губернатор заявил о запуске ракет ВСУ во время записи обращения

Белгородский губернатор Гладков заявил о запуске ракет во время записи обращения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что во время записи его обращения Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали запускать ракеты по региону. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что готовился утром обратиться к жителям. «Увидел запуск ракет — прозвучал сигнал ракетной опасности, поэтому извините за небольшую задержку», — отметил он.

По информации Гладкова, с украинской стороны по Белгороду и Белгородскому району было выпущено десять ракет, все они были ликвидированы российскими средствами противовоздушной обороны.

Впоследствии белгородскому губернатору доложили, что в результате случившегося женщина получила осколочное ранение. Гладков заверил, что сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что глава Белгородской области рекомендовал жителям не купаться на Крещение ради безопасности.