Победивший рак экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о своем здоровье

Телеведущий Сафронов рассказал, что после победы над раком регулярно обследуется

Российский иллюзионист, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Сергей Сафронов, победивший рак, рассказал о своем здоровье. В эфире шоу «Злые языки», запись которого доступна на Rutube, он сообщил, что регулярно обследуется.

По словам Сафронова, после наступления ремиссии он должен в течение пяти лет каждые полгода проходить ПЭТ/КТ. «Уже послезавтра я пойду на очередную ПЭТ/КТ. Я все-таки надеюсь, что все будет хорошо», — высказался телеведущий.

Сафронов не исключил, что в будущем у него может случиться рецидив болезни. «Что будет дальше, никто от этого не застрахован», — заключил экс-ведущий «Битвы экстрасенсов».

О том, что у Сафронова обнаружили рак, стало известно в марте 2021 года. У телеведущего диагностировали лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Иллюзионист проходил бесплатное лечение в государственной клинике, а химиотерапию — в больнице имени Боткина в Москве. В апреле 2022 года он заявил, что смог побороть болезнь.