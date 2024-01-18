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04:15, 18 января 2024Ценности

«Самая сексуальная юристка в мире» снялась в бикини в откровенной позе

Фото: @deniserocha.oficial

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша показала тело в откровенных нарядах. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», снялась у бассейна в купальнике. Так, она позировала на четвереньках боком к камере, надев черное бикини, которое состояло из стрингов и топа с бахромой.

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Кроме того, инфлюэнсерша примерила ярко-красное макси-платье с длинными рукавами. Оно было оформлено глубоким декольте и вырезами на ребрах и украшено массивными золотистыми цепями.

Ранее в январе канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, также показала откровенные фото фанатам. 23-летняя спортсменка позировала в комплекте черного нижнего белья, состоящем из корсета и трусов с высокой посадкой.

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      Карина Черных
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