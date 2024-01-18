Российский полковник назвал самые сильные армии мира

Полковник Матвийчук: самыми сильными в мире являются армии США и России

Самыми сильными в мире являются армии США и России. Россия может занимать второе место только из-за меньшего, чем у главного конкурента, финансирования военно-промышленного комплекса (ВПК). Ситуация может измениться в случае победы страны в украинском конфликте. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«[В рейтингах сильнейших армий мира] учитывается многое. Это наличие личного состава, мобилизационного ресурса, возможность обеспечивать экономические рычаги для боеспособности армии, способность адаптироваться к изменяющейся ситуации, как того требует война, способность менять тактику, конструкции вооружений», — рассказал Матвийчук.

Он счел логичным то, что Великобритания вышла из списка пяти самых сильных армий. В стране, по словам военного, наблюдается регресс в военном деле, промышленности, производстве техники и вооружений.

«США традиционно занимают первое место, отчасти потому что все рейтинговые компании существуют на их деньги. Вместе с тем, мы действительно немного отстаем по финансированию. Но, если мы победим на Украине, возможно, займем первое место. В любом случае, я бы не слишком серьезно относился к рейтингам, потому что они очень политизированы», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России заняли вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024, США — первое. Также в пятерку сильнейших армий вошли Китай, Индия и Южная Корея. Последняя сместила с пятой позиции британскую армию.