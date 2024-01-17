Названо место России в рейтинге сильнейших армий мира

GFP: Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира

Вооруженные силы России заняли вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024. Место российской армии в рейтинге назвали в ежегодном обзоре на сайте Global Firepower.

«На 2024 год Россия занимает 2-е место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре GFP», — отметили в публикации.

Возглавила рейтинг армия США, которой присвоили индекс боевой мощи 0,0699. Индекс Вооруженных сил России — 0,0702. Также в пятерку сильнейших армий вошли Китай, Индия и Южная Корея. Последняя сместила с пятой позиции британскую армию.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывают более 60 факторов, включая финансовые показатели и географическое расположение государств.

В октябре американский журнал U.S. News & World Report назвал Российскую армию лучшей в мире. Вооруженные силы России получили оценку 94,3 балла из 100. Армию США поместили на вторую строчку рейтинга.

В июне издание The Times допустило, что Вооруженные силы Великобритании не смогут выстоять в противостоянии с Россией. В публикации отметили, что в случае возникновения полномасштабного конфликта в Европе Лондону не следует полагаться на армию США.