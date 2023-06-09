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02:41, 9 июня 2023Наука и техника

На Западе оценили готовность армии Великобритании к столкновению с Россией

The Times: армия Великобритании не выдержит противостояния с Россией, она слишком слаба

Фото: Unsplash.com

Западное издание The Times оценило готовность армии Великобритании к столкновению с Россией. В материале говорится, что Вооруженные силы страны не выдержат противостояния, поскольку они слишком слабы.

В статье также отмечается, что в случае возникновения полномасштабного конфликта в Европе Лондону не следует полагаться на войска США, поэтому необходимо увеличивать производство боеприпасов уже сейчас.

Авторы материала указывают на так называемое «окно уязвимости» с 2026 по 2028 года, когда, по мнению экспертов, возможно потенциальное «вторжение Китая на Тайвань».

В настоящее время увеличения расходов на оборону в Великобритании недостаточно, власти должны выделить на это как минимум три процента от ВВП, говорится в статье.

По мнению военного историка из Королевского колледжа Лондона Саймона Энглима, сейчас Лондон может выставить на поле боя «одну недоукомплектованную дивизию из двух бригад».

Ранее издание Defense News сообщило, что отправка Украине старых версий истребителей F-16 потребует их замены через четыре-шесть лет, а передача Киеву новых самолетов модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США.

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    Марина Совина
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