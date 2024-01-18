В Москве ребенок заплакал кровавыми слезами в школе и попал на операционный стол

В Москве врачи ДГКБ имени Башляевой прооперировали ребенка с кровавыми слезами

В Москве врачи спасли ребенка, который плакал кровавыми слезами. Больше полугода заболевание выглядело как конъюнктивит, и назначенное лечение помогало ему, однако затем состояние пациента ухудшилось, он вновь расплакался кровавыми слезами, находясь в школе, после чего врачи смогли обнаружить в районе глаза опухоль и удалить ее, рассказали «Ленте.ру» в столичном Депздраве.

Впервые родители ребенка обратились к офтальмологу с жалобами на кровотечение из правого глаза в мае 2023 года. Врач диагностировал конъюнктивит и назначил антибиотик в виде глазных капель, а также препарат для укрепления капилляров и сосудов. Лечение помогало в течение несколько месяцев, избавив пациента от «кровавых слез».

Через некоторое время в школе у ребенка вновь началось кровотечение из глаза и появились боли в животе. Его госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Башляевой с подозрением на патологию в желудочно-кишечном тракте, где пациента также осмотрел заведующий отделением офтальмологии, кандидат медицинских наук Роман Калиниченко. В углу глаза ребенка врач обнаружил новообразование, предварительно квалифицированное как капиллярная гемангиома.

По словам доктора, выделение крови из глаз, или гемолакрия, может быть симптом различных патологий. «Возникновение "кровавых слез" может иметь под собой ряд причин: воспаление глаза, травма, или, как в случае с пациентом, новообразование. Кроме того, гемолакрию могут вызвать глазные капель, патологя системы крови и сосудов, избыточная физическая нагрузка», — объяснил Калиниченко.

Выявив новообразование, врачи приняли решение об операции, которую успешно провели специалисты отделения офтальмологии. Изучение удаленной опухоли подтвердило диагноз: капиллярная гемангиома. В Депздраве подчеркнули, что сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в подмосковном Подольске медики впервые удалили пациенту опухоль головного мозга с пробуждением во время операции. Новообразование задевало речевые центры, и от него нужно было избавиться, сохранив при этом речевую функцию, для чего во время процедуры с пациентом общался приглашенный лингвист.