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09:29, 18 января 2024Интернет и СМИ

Собчак назвала гостей интервью Дудя недалекими

Ксения Собчак заявила, что Юрий Дудь приглашает на интервью недалеких гостей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) приглашает к себе на интервью недалеких гостей. Об этом она высказалась в шоу «Ненавижу тебя? 2.0», вышедшем на YouTube-канала издания «Холод» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом).

Собчак заявила, что уважает Дудя как журналиста и с удовольствием смотрит его интервью. Однако гостей, поддерживающих спецоперацию, которых он приглашает, ведущая назвала неспособными отстоять свою позицию.

«Почему он берет интервью у людей (...) недалеких, смешных, не умеющих отстоять свою позицию? Ведь есть много людей, с которыми я, например, категорически не согласна, но с ними не говоришь о рептилоидах», — поинтересовалась она.

Ведущая также привела в пример свое интервью с писателем и политиком Захаром Прилепиным. По словам Собчак, она не согласна с позицией Прилепина, но считает его умным человеком, умеющим отстоять свою точку зрения.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев выступил с критикой интервью Дудя. По мнению блогера, журналист приглашает в свои выпуски только тех людей, кто негативно высказывается о происходящем в России. Дизайнер добавил, что сходил бы на интервью к Дудю, но, как считает Лебедев, журналист вряд ли пригласит его.

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      Мария Большакова
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