Сотрудницу Комитета солдатских матерей уличили в перепродажах тепловизоров

Сотрудницу Комитета солдатских матерей уличили в перепродажах снаряжения для СВО

Волонтеры уличили сотрудницу Комитета солдатских матерей в перепродажах снаряжения для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, сама женщина уверена в непричастности к мошенническим действиям с тепловизорами для военных. Уроженка Мелитополя утверждает, что ей ничего не будет, поскольку никто ничего не делает.

Один из волонтеров поделился, что познакомился с женщиной в сентябре 2023 года. Тогда она представилась заместителем председателя Комитета солдатских матерей Санкт-Петербургского отделения.

Через некоторое время новые знакомые стали сотрудничать: собирали средства, закупали оборудование для российских военных и перевозили его в зону боевых действий. Иногда мужчина сам организовывал закупку и передавал уроженке Мелитополя приобретенные вещи, а ей оставалось только перенаправить оборудование.

Доброволец пояснил, что после очередной закупки оборудования сотрудница не доставила его, а перепродала. Предположительно, вещи действительно отправились в зону СВО, но новая знакомая оставила себе деньги, полученные с продажи.

Аналогичную схему женщина провернула и в декабре: ей поступили семь комплектов прицелов с тепловизорами стоимостью 979 тысяч рублей через курьера. Получив заказ, она снова перепродала снаряжение, а затем перестала выходить на связь. Общий ущерб от ее действий может составлять от шести до семи миллионов рублей. Полиция уже начала проверку.

Ранее сообщалось, что участники спецоперации пригрозили мэру Усть-Кутского района Иркутской области дать сдачи, поскольку тот не выполнил обещания о поставке на фронт тепловизоров.