Военные пригрозили российскому чиновнику вернуться с СВО и «дать сдачи»

Бойцы СВО пригрозили мэру Усть-Кутского района Иркутской области дать сдачи

Бойцы пригрозили мэру Усть-Кутского района Иркутской области Сергею Анисимову вернуться домой со специальной военной операции (СВО) и «дать сдачи», если он не выполнит обещания о поставке тепловизоров. Такое требование к чиновнику они озвучили в видеообращении, записанном в новогоднюю ночь. Видео опубликовал правозащитник Алексей Тупицын на канале в YouTube.

Как утверждают военнослужащие, российский мэр пообещал доставить на фронт тепловизоры, однако так и не сделал этого.

«Пацаны вчера зашли, целый взвод, осталось три человека. Вы на гражданке сидите, чай с кофе пьете. Сложнее ложки этот мэр, он ***** (ничего) не поднимает. Сюда обрати внимание, Анисимов, ты — москвич! Либо мы приедем, а мы по-любому приедем, мы вам, ...., дадим сдачи, вы ******* (ошалеете). Давай, удачи тебе. И ждeм ответки», — заявили в обращении мобилизованные.

Мэр Сергей Анисимов пока ситуацию никак не комментировал.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мигранты напали на участников спецоперации. Инцидент произошел в новогоднюю ночь во дворе жилого дома в Советском районе города.

Челябинские следователи возбудили уголовное дело после случившегося.