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08:45, 18 января 2024Мир

Стало известно о вхождении пакистанской авиации в воздушное пространство Ирана

Reuters: воздушные силы Пакистана входили в пространство Ирана для ударов

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Авиация Пакистана входила в воздушное пространство Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, целью «высокоскоординированных и высокоточных» ударов Пакистана были «укрытия террористов», находящиеся в иранской провинции Систан и Белуджистан. В результате операции Marg Bar Sarmachar были ликвидированы несколько террористов.

«Пакистанская авиация входила в иранское воздушное пространство и успешно вернулась после нанесения ударов по укрытиям», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что несколько районов Ирана подверглись атаке ракет и беспилотников из Пакистана. Кроме того, в ночь на четверг 18 января Пакистан в одностороннем порядке закрыл границу с Ираном.

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      Дарья Балацкая
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