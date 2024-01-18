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08:13, 18 января 2024Мир

В Иране сообщили об ударах со стороны Пакистана

Mehr: несколько районов Ирана подверглись атаке ракет и дронов из Пакистана

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Несколько районов иранской области Сараван провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном подверглись атаке пакистанских ракет и дронов. Об этом сообщает агентство Mehr.

В результате ударов несколько человек из числа местных жителей получили ранения, других подробностей не приводится. При этом отмечается, что в ночь со среды на четверг Пакистан в одностороннем порядке закрыл границу с Ираном.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что в соседней с Пакистаном провинции Систан и Белуджистан неизвестные застрелили полковника иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Али Джавданфара. В данный момент пытаются установить личность преступника.

16 января КСИР нанес ракетный удар по штаб-квартирам террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Пакистанский МИД в ответ на атаку отозвал посла из Ирана.

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      Виктория Кондратьева
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