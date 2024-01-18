Стоимость жизни россиян оценили

ЦЭМИ РАН: стоимость жизни россиянина составляет от 16,5 до 37,5 млн рублей

Преждевременная смертность россиян причиняет экономике страны ежегодный ущерб в диапазоне от 15 до 24 триллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН.

Каждый недожитый год одного гражданина страны, по данным издания, оценивается в сумму от 226 до 513 тысяч рублей в год. При этом общий экономический ущерб для государства складывается из совокупного числа потерянных лет жизни человека и потерь в ВВП. При подсчетах аналитики использовали разные оценки, согласно которым стоимость жизни одного россиянина оказалась колеблющейся в интервале от 16,5 до 37,5 миллиона рублей.

К наибольшим финансовым потерям, по оценкам экспертов, приводят болезни системы кровообращения. С ними сопоставима по масштабу и смертность от внешних факторов, включая ДТП и отравления, произошедшие случайным образом. Отдельно аналитики ЦЭМИ РАН акцентировали внимание на необходимости уменьшения заболеваемости в России новообразованиями, а также указали на важность снижения числа болезней сердца и сосудов.

Ранее аналитики назвали долю россиян, предпочитающих лечиться за границей. Согласно результатам опроса, имеющегося в наличии у «Ленты.ру», Россию в качестве наилучшего места для получения медпомощи выделил 51 процент опрошенных. Еще 49 процентов признались, что хотели бы лечить тяжелые заболевания за рубежом. Треть опрошенных сообщили, что готовы рассмотреть приобретение полиса для покрытия расходов в российских и зарубежных учреждениях.

