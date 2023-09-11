Названа доля предпочитающих лечиться за границей россиян

«Росгосстрах»: 49 процентов россиян предпочли лечить тяжелые болезни за границей

Аналитики страховых компаний «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» провели исследование и назвали долю россиян, предпочитающих лечиться заграницей. Их выводы содержатся в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным опроса, в котором приняли участие 1212 человек, почти половина россиян (49 процентов) предпочли лечить угрожающие жизни заболевания за границей. При этом большинство респондентов (51 процент) выбрали Россию в качестве наилучшего места для получения медицинской помощи. Отмечается, что 21 процент опрошенных людей в прошлом имел опыт лечения онкологических заболеваний и других тяжелых болезней. Еще 15 процентов сообщили, что их родственники или знакомые нуждались в подобном лечении.

Также аналитики выяснили, что, несмотря на желание россиян лечиться за границей, в большинстве случаев они получали медицинскую помощь в лечении критических заболеваний в России. При этом стоимость терапии в отечественных медицинских учреждениях 40 процентам опрошенных обошлась в сумму менее 300 тысяч рублей, 28 процентов потратили от 300 до 500 тысяч рублей, 19 процентов — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Свыше этой суммы заплатили 10 процентов респондентов. Для сравнения, большинство пациентов заграничных клиник (37 процентов) заплатили от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 20 процентов отдали свыше 1 миллиона рублей.

Кроме того, треть россиян заявили, что готовы рассмотреть покупку полиса для покрытия медицинских расходов в отечественных и заграничных клиниках, каждый пятый человек (22 процента) признался, что уже имеет такую страховку.

Ранее страховая компания «Росгосстрах» сообщала, что россияне, для которых пол врача имеет значение, чаще соглашаются лечиться у женщин, чем у мужчин. При этом большинство — 40,1 процента — не обращают внимания на пол медицинского специалиста.