Россияне предпочли лечиться у врачей-женщин

«Росгосстрах»: каждый третий россиянин предпочитает лечиться у врачей-женщин

Россияне, для которых пол врача имеет значение, чаще соглашаются лечиться у женщин, чем у мужчин. Об этом говорят результаты опроса общественного мнения, проведенного СК «Росгосстрах» и банком «Открытие» (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

В опросе приняли участие 1222 человека старше 18 лет из всех регионов России. Каждый третий участник (32,7 процента) сообщил, что предпочитает в качестве лечащего врача исключительно женщину. Этот вариант, как подчеркивают авторы исследования, практически в равной степени выбирали и мужчины, и женщины. Для 40,1 процента опрошенных при выборе врача пол не играл роли, а оставшиеся 27,2 процента предпочли лечиться у мужчин.

Другими важными для россиян критериями являются квалификация и опыт врача. Эти качества наиболее ценными назвали 29 и 25 процентов участников опроса соответственно.

При выборе доктора четверть россиян полагаются на рекомендации родственников или друзей, 15 процентов идут за медицинской помощью в ближайшую к дому или работе клинику, еще 12 процентов рассказали, что ищут нужного специалиста в интернете.

Согласно данным опроса, онлайн отзывы пациентов имеют большое значение. Почти половина (48 процентов) признались, что не пойдут на прием, если найдут в интернете много негативных отзывов о своем специалисте.

Ранее пластический хирург сети клиник «Семейная» Михаил Сухов рассказал, как выбрать хорошего специалиста по коррекции внешности. Он посоветовал изучить образование и опыт работы специалиста.

