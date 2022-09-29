Названы главные критерии выбора хорошего пластического хирурга

Хирург Сухов: при выборе пластического хирурга надо проверять его дипломы и читать отзывы

Существует несколько критериев, которые позволяют отличить хорошего специалиста по коррекции внешности от плохого, заявил пластический хирург сети клиник «Семейная» Михаил Сухов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главные способы не ошибиться в выборе.

По словам врача, вместе с увеличением в России количества пластических хирургов растет и риск, что пациент может попасть в руки к некомпетентному специалисту. В связи с этим подходить к вопросу выбора надо максимально ответственно. Сухов посоветовал заранее читать отзывы клиентов о понравившемся хирурге и проверять его дипломы.

Образование — это фундамент любого специалиста. Чтобы стать пластическим хирургом, необходимо окончить медицинский университет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и в дополнение к этому — ординатуру по пластической хирургии. Также узнайте, где врач стажировался, какие конференции и мастер-классы посещал. Загляните в его социальные сети: многие пластические хирурги активно выкладывают результаты своих работ, иногда можно увидеть кадры из операционной Михаил Сухов пластический хирург сети клиник «Семейная»

Стоит обратить внимание и на опыт работы врача. При этом, по словам Сухова, нужно уточнить, в какой именно специальности он был накоплен, так как многие специалисты перешли в пластическую хирургию из других областей медицины.

Еще один важный критерий оценки — клиника, в которой работает специалист. Сухов советует узнать, где она находится, давно ли существует, имеет ли лицензию на пластическую хирургию. Лучше отдавать предпочтение известным медицинским центрам: они дорожат своей репутацией, поэтому тщательно проверяют врачей перед приемом на работу.

Также при выборе пластического хирурга поможет «сарафанное радио», отметил Сухов. Можно расспросить о специалисте знакомых с медицинским образованием или людей, которым делали похожие косметические операции.

Слишком низкие цены на услуги пластического хирурга, по мнению Сухова, должны настораживать.

Если стоимость операции значительно ниже рыночной, это повод задуматься, так как в нее включены не только услуги хирурга, но и множество других факторов, включая цену наркоза, компрессионного белья и имплантов, работу ухаживающего персонала. Также следует насторожиться, если врач говорит об успешности всех своих операций. Важно понимать, что в небольшом проценте случаев что-то может пойти не так. Поэтому главное, чтобы рядом был компетентный специалист, который сумеет устранить проблему Михаил Сухов пластический хирург сети клиник «Семейная»

В заключение Сухов рекомендовал, если есть возможность, сходить на очную консультацию к различным пластическим хирургам. Это поможет оценить разницу в подходах и позволит задать все вопросы лично.

Ранее пластический хирург Игорь Краюшкин заявил, что после родов и кормления ребенка женская грудь теряет изначальную форму, но ее можно восстановить. По его словам, существует четыре способа это сделать. Один из них — пластическая операция по подтяжке.