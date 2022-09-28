Названы способы восстановить форму груди после родов

Хирург Игорь Краюшкин посоветовал восстановить форму груди после родов при помощи подтяжки

После родов и кормления ребенка женская грудь зачастую теряет первоначальную форму, однако ее можно восстановить, утверждает пластический хирург Игорь Краюшкин. В беседе с «Известиями» он посоветовал четыре способа, которые позволяют это сделать.

Первым способом специалист назвал подтяжку молочных желез. По его словам, сегодня доступны несколько типов этой операции: «якорный», вокруг соска или вертикальный. Наиболее подходящий вариант подбирает хирург во время очной консультации.

Обладательницам груди небольшого размера Краюшкин рекомендовал прибегнуть к увеличивающей маммопластике. Также, по его мнению, таким пациенткам подойдет липофилинг — операция, при которой для восполнения утраченного объема в область молочных желез переносится жир с живота или галифе.

Женщинам, у которых молочные железы чрезмерно увеличились в период лактации, Краюшкин предложил подумать о редукционной маммопластике — операции по удалению части тканей молочных желез с последующей подтяжкой.

Ранее маммологи-онкологи Иван Бокин и Алла Афанасьева назвали основные причины и опасности мастопатии. По их мнению, одним из распространенных проявлений патологии является формирование кист и фиброаденом в молочных железах.