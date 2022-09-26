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Врачи назвали причины и опасности распространенной патологии молочных желез

Маммолог Иван Бокин назвал формирование кист и фиброаденом проявлением мастопатии

Фото: Adryan RA / Unsplash

Одним из распространенных проявлений мастопатии является формирование кист и фиброаденом в молочных железах, сообщили маммологи-онкологи Иван Бокин и Алла Афанасьева. В беседе с «Лентой.ру» врачи назвали основные причины и опасности распространенной патологии груди у женщин.

Причины мастопатии

Мастопатия — доброкачественная патология, при которой нарушается соотношение соединительной, жировой и железистой тканей молочной железы, объяснила онколог-маммолог ГКБ им. В. В. Виноградова Афанасьева. По ее словам, соединительная ткань груди разрастается, и на этом фоне могут развиваться кисты или диффузные патологические изменения.

Мастопатия встречается у 30-45 процентов здоровых женщин и у 60 процентов пациенток с гинекологическими проблемами. В группе повышенного риска — женщины в возрасте 40-50 лет

Мастопатию относят к гормонально зависимым состояниям, на ее развитие оказывает влияние неправильное соотношение гормонов яичников — эстрогена, прогестерона и андрогена, — а также изменение уровней гормонов щитовидной железы и пролактина, подчеркнула маммолог.

Главной причиной болезни можно назвать раннее начало менструаций, поздний климакс, редкие беременности, сокращение периода грудного вскармливания или отказ от него. Из-за этого период воздействия эстрогенов на женский организм удлиняется, и в ответ на избыток этого гормона возникает мастопатия

Алла АфанасьеваОнколог-маммолог ГКБ им. В. В. Виноградова

К косвенным причинам возникновения патологии Афанасьева отнесла постоянный стресс, лишний вес, нерегулярную половую жизнь или ее отсутствие, курение, недостаток витаминов и микроэлементов, аборты, заболевания щитовидной железы, органов малого таза и бесплодие.

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Диагностика и лечение мастопатии и ее осложнений

Диагноз обычно устанавливается на основании данных ультразвукового исследования или уточняющей маммографии, отметил маммолог-онколог медицинской клиники НАКФФ Иван Бокин. Если процесс сопровождается образованием кист в ткани молочных желез, их, как правило, некоторое время наблюдают. В случае тенденции к быстрому росту показано проведение МРТ с контрастом, добавил он.

Если кисты достигают больших размеров, они пунктируются, удаляются, а материал направляется на цитологическое исследование. В некоторых случаях можно провести введение определенных веществ, например, спирта, с целью склероза кисты. Но это достаточно болезненная процедура, относящаяся к экстремальным видам лечения. Чаще кисты просто наблюдают и пунктируют, после чего они больше не образуются

Иван БокинМаммолог-онколог медицинской клиники НАКФФ

Кроме того, на фоне мастопатии может возникать фиброаденома — образование доброкачественной природы, продолжил Бокин. На практике все образования до одного сантиметра, которые не вызывают резкой онкологической настороженности, можно наблюдать в динамике. «Фиброаденомы возникают у женщин в репродуктивный период, а с окончанием гормональной нагрузки обычно редуцируются, кальцинируются и подвергаются обратному развитию», — подытожил он.

Ранее онколог-маммолог Данаил Назлиев назвал лучший способ определить рак груди на ранней стадии. По его словам, выявить опасное заболевание на начальном этапе помогут регулярное обследование у врача и прохождение маммографии.

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Наталья Обрядина
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