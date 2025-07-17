Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:46, 17 июля 2025Моя страна

В Новороссийске спасатели вытащили застрявшего котенка из вентиляции по просьбе детей

В Новороссийске дети попросили сотрудников МЧС спасти дворового котенка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новороссийске дети вызвали спасателей для помощи застрявшему в вентиляции коту. Об этом в личном Telegram-канале сообщил начальник городской Службы спасения Алексей Одеров.

Дворовый котенок забрался в вентиляционное отверстие и не смог выбраться самостоятельно. «К спасателям обратились дети и сообщили, что их любимый котенок застрял», — написал Одеров. Сотрудники МЧС аккуратно вытащили животное с помощью подручных средств и передали его детям. Инцидент завершился благополучно, кот не пострадал.

Ранее в Чувашии пожарный спас кота, надышавшегося угарным газом. Он сделал зверю непрямой массаж сердца, а затем вынес на улицу и обеспечил кислородной поддержкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о готовящейся мегасделке с Трампом

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками

    В российском регионе члены ОПГ вымогали выплаты у участников СВО

    В Евросоюзе определили страну с самой высокой инфляцией

    Мерц потребовал от США ясности в отношении оружия для Украины

    Грозненский «Ахмат» избавился от капитана

    Хлои Кардашьян обругали в сети за обман об отказе от фотошопа

    Уложенная мужем в ванну с водой россиянка притворилась мертвой

    Известная российская журналистка раскрыла настроения эмигрантов в Израиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости