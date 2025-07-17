В Новороссийске спасатели вытащили застрявшего котенка из вентиляции по просьбе детей

В Новороссийске дети попросили сотрудников МЧС спасти дворового котенка

В Новороссийске дети вызвали спасателей для помощи застрявшему в вентиляции коту. Об этом в личном Telegram-канале сообщил начальник городской Службы спасения Алексей Одеров.

Дворовый котенок забрался в вентиляционное отверстие и не смог выбраться самостоятельно. «К спасателям обратились дети и сообщили, что их любимый котенок застрял», — написал Одеров. Сотрудники МЧС аккуратно вытащили животное с помощью подручных средств и передали его детям. Инцидент завершился благополучно, кот не пострадал.

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