Доллар в России подорожал

ЦБ повысил официальный курс доллара на 23 копейки

Центральный Банк (ЦБ) России изменил официальные курсы валют на пятницу, 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ установил курс доллара на уровне 78,18 рубля. Американская валюта подорожала на 23 копейки. Евро стал дороже на 41 копейку, актуальная стоимость по курсу Банка России — 90,97 рубля. Юань тем временем подорожал на четыре копейки, его официальный курс вырос до 10,87 рубля.

В начале недели основные валюты также дорожали к рублю: во вторник руководство ЦБ подняло котировки американской валюты до 78,37 рубля, а европейской — до 91,77 рубля. Для сравнения, в понедельник, 14 числа, официальный курс доллара находился на уровне в 77,86 рубля, евро — на отметке в 91,12 рубля.

В регуляторе уже отмечали, что не занимаются искусственной корректировкой курса рубля. Курс зависит от многих факторов, он балансирует интересы всех участников рынка и объективно отражает ситуацию в реальной экономике, Так, динамика цен на нефть действительно оказывает влияние на курс, и понижение котировок может приводить к ослаблению национальной валюты, усиливая инфляционное давление, пояснили в ЦБ.