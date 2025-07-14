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18:01, 14 июля 2025Экономика

ЦБ заметно поднял курсы доллара и евро

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на уровнях в 78,37 и 91,77 рубля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Руководство Центробанка (ЦБ) заметно подняло официальные курсы доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты во вторник, 15 июля, составят 78,37 рубля, а европейской — 91,77 рубля. Для сравнения, в понедельник, 14 числа, официальный курс доллара находился на уровне в 77,86 рубля, евро — на отметке в 91,12 рубля. Таким образом, котировки основных мировых валют в РФ выросли на 51 и 65 копеек соответственно. Курс китайского юаня, в свою очередь, подняли на 5 копеек — с 10,84 до 10,89 рубля.

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Нынешний курс доллара в районе 78-79 рублей глава ВТБ Андрей Костин называл вредным для российской экономики. При таких котировках отечественные экспортеры недополучают прибыль, а федеральный бюджет — поступлений от продажи энергоресурсов. Более выгодным для ВВП РФ, по его мнению, является диапазон 90-100 рублей за доллар.

Ряд экспертов прогнозируют, что котировкам доллара в скором времени удастся подняться до вышеуказанной планки. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко ожидает, что курс американской валюты пробьет психологическую отметку в 100 рублей уже к началу осени на фоне снижения цен на основные виды экспортной продукции РФ, включая нефть. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, в свою очередь, полагает, что это произойдет чуть позже, ближе к концу четвертого квартала.

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