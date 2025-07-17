China Daily: Ни одна валюта в мире не сможет заменить доллар

Гипотетическая валюта стран БРИКС, как предполагается, нужна для того, чтобы ослабить глобальное доминирование доллара, однако полностью заменить его ей едва ли удастся. Такой прогноз опубликовало издание China Daily.

Автор публикации усомнился в том, что валютное сотрудничество стран БРИКС нацелено на немедленную дедолларизацию. Речь скорее идет о снижении зависимости от доллара, на который приходится 80 процентов всех валютных операций. Более того, страны БРИКС не считают, что доллар больше не подходит в качестве расчетной единицы. Их беспокоит то, что Вашингтон использует эту валюту в качестве оружия. Ее особая роль позволяет правительству США предъявлять жесткие требования к иностранным гражданам и организациям. США в статье называют гегемоном, который не соблюдает принципы взаимности в отношениях с другими государствами.

«Глобальная роль доллара является аномалией, побочным продуктом двух мировых войн», — полагает автор статьи.

В то же время он уверен, что заменить доллар будет очень нелегко и что сегодня ни одна валюта не сможет занять его место. Доллар останется доминирующим активом.

Ранее сообщалось, что ряд азиатских стран усилили тренд на дедолларизацию. Есть данные, что в 2024 году доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с более чем 70 процентов в 2000 году до 57,8 процента в 2024 году.