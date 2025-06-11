Еще несколько стран ускорили темпы дедолларизации

CNBC: Дедолларизация в странах АСЕАН начала набирать обороты

Страны Азии усилили тренд на дедолларизацию. Об этом сообщил канал CNBC, сославшийся в подтверждение этой точки зрения на решение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая решила расширить использование местных валют в торговле и инвестициях.

Комментируя это решение, валютный стратег ING Франческо Песоле заявил, что непоследовательные решения президента США Дональда Трампа в торговой политике и резкое падение курса доллара способствуют более быстрому переходу к другим валютам. И хотя этот сдвиг более выражен в Азии, остальные экономики также сокращают зависимость от доллара. Его доля в мировых валютных резервах снизилась с более чем 70 процентов в 2000 году до 57,8 процента в 2024 году. С начала года индекс доллара ослаб более чем на восемь процентов.

Инвесторы и чиновники поняли, что доллар может и уже начал использоваться в качестве рычага давления или даже оружия в торговых переговорах. Как отметил руководитель отдела исследований глобальных рынков Азии в MUFG Линь Ли, дедолларизация усиливается, поскольку азиатские экономики стремятся снизить зависимость от доллара и надеются использовать собственные валюты для снижения рисков.

В свою очередь, валютный стратег Абхай Гупта предположил, что дедолларизация в странах АСЕАН, вероятно, будет набирать темпы. Кроме того, есть еще государства БРИКС, которые также активно разрабатывали и продвигали собственную платежную систему, чтобы обойти такие традиционные инструменты, как SWIFT, и снизить зависимость от доллара. Китай же и вовсе продвигает двусторонние торговые расчеты в юанях.

Впрочем, не исключено, что процесс еще обратим, если США не станут применять санкции более агрессивно, заставляя центральные банки опасаться держать слишком много долларов. Кроме того, хотя некоторые страны сокращают зависимость от доллара, он, как и прежде, — резервная валюта номер один. Ни одна другая не может похвастаться такой же ликвидностью и масштабами рынков облигаций и кредитов.

Ранее Европейский центральный банк констатировал, что в 2024 году евро уступил золоту статус второго по значимости резервного актива для центральных банков.