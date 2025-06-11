Евро перестал быть вторым по значимости резервным активом

FT: Золото стало вторым по значимости резервным активом для центробанков

Евро уступил золоту статус второго по значимости резервного актива для центральных банков. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на регулятор Европейского союза (ЕЦБ).

По его данным, причиной такой динамики стали рекордные закупки этого металла, а также резкий рост его стоимости. По информации ЕЦБ, в 2024 году на долю золотых слитков приходилось 20 процентов мировых официальных резервов. На доллар пришлось 46 процентов, а на евро — лишь 16.

Уточняется, что запасы золота, хранящиеся в центральных банках по всему миру, приближаются к историческим максимумам послевоенной эпохи. Сегодня они владеют почти таким же количеством этого металла, как и в 1965 году, когда резервы достигли пиковых значений в 38 тысяч тонн.

ЕЦБ отмечает, что хотя золото не приносит процентов и его хранение обходится дорого, инвесторы во всем мире рассматривают его как максимально безопасный актив, который отличается высокой ликвидностью и не подвержен контрагентскому риску или санкциям. Кроме того, многие банки опасаются геополитической нестабильности и уровня задолженности США. Тенденция к дедолларизации ускорилась, особенно среди развивающихся стран, после февраля 2022 года.

Также подчеркивается, что «страны, геополитически близкие к Китаю и России», за последние три года нарастили запасы золота больше, чем другие.

Ранее очередное повышение котировок золота связали с обострением торгового противостояния США и Китая. Инвесторы устремились в наиболее безопасный актив в условиях усилившегося тренда на дедолларизацию.