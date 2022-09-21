Онколог назвал лучший способ выявить рак груди на ранней стадии

Онколог Данаил Назлиев: маммография является лучшим методом выявить рак на ранней стадии

Регулярное обследование у врача и прохождение маммографии являются лучшими методами выявления рака молочной железы на ранней стадии, рассказал онколог-маммолог Данаил Назлиев. В своем Telegram-канале он назвал женщин, находящихся в зоне повышенного риска развития онкологического заболевания.

Назлиев отметил, что возраст начала ежегодного обследования у маммолога у каждой женщины свой. Он зависит от истории здоровья, от факторов риска. «Но в целом женщинам рекомендуется начинать ежегодную маммографию в возрасте 40 лет», — пояснил онколог-маммолог.

Женщинам, подверженным высокому риску развития рака груди, нужно начинать делать маммографию раньше и чаще, чтобы выявить первые симптомы болезни, сказал Назлиев. Сделать правильный выбор поможет лечащий врач.

Онколог-маммолог напомнил, что выявленный на ранней стадии рак молочной железы поддается лечению.

Ранее Данаил Назлиев рассказал, что поможет женщине снизить риск возникновения рака груди. Он отметил, что долгое грудное вскармливание является хорошей профилактикой заболевания.