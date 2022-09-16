Онколог назвал способ снизить риск появления рака груди

Онколог Данаил Назлиев: грудное вскармливание снижает риск развития рака груди

Долгое грудное вскармливание снижает риск появления рака груди, рассказал онколог-маммолог Данаил Назлиев. В своем Telegram-канале он объяснил связь между лактацией и здоровьем груди.

Онколог-маммолог пояснил, что ученые из США назвали способ эффективным, доказав, что женщины, которые кормили ребенка грудью год и больше, имеют меньше шансов заболеть, чем те, которые не кормили. По одной из версий, кормление грудью способно снизить количество эстрогена, который вырабатывается во время овуляции. Этот гормон может стимулировать развитие клеток рака в груди, пояснил Назлиев.

Другая версия гласит, что грудное вскармливание избавляет организм от веществ, вызывающих рак. Во время кормления организм вырабатывает гормон пролактин, избавляющий организм от канцерогенов.

«Таким образом, хотя нет никакой гарантии, что грудное вскармливание предотвратит рак молочной железы, оно может способствовать уменьшению риска. Если вы кормите грудью, обязательно делайте это не менее 12 месяцев, чтобы получить максимальную пользу», — посоветовал онколог-маммолог.

Ранее Данаил Назлиев рассказал, что проблемы со здоровьем груди могут появляться и у молодых женщин. Он предупредил, что даже маленькая фиброаденома может переродиться в рак.