ВСУ провели первый «беспилотный штурм» в зоне СВО. Его объяснили желанием Киева сохранить живую силу

«Архангел спецназа»: ВСУ впервые совершили штурм позиций РФ с помощью БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне спецоперации предприняли первый «беспилотный штурм» позиций Вооруженных сил (ВС) России.

ВСУ осуществили штурмовые действия FPV-дронами и наземными роботизированными платформами.

«Дроны использовались для подавления пехоты в укрытиях, после чего к блиндажам подъезжали загруженные тяжелыми зарядами платформы и осуществляли подрыв», — говорится в публикации Telegram-канала «Архангел спецназа».

ВСУ впервые применили дроны для штурма российских позиций в зоне специальной военной операции (СВО). Это связано с тем, что противник стремится к удешевлению боевых действий путем применения беспилотных систем, не сравнимых по стоимости с содержанием личного состава и жизнями людей, сказано в публикации канала. Кроме того, командование ВСУ старается сохранить живую силу в условиях проблем с мобилизацией.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ под Купянском

Ранее в этот же день, 17 июля, стало известно, что российские войска разбивают ВСУ под Купянском в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике», — отметил Ганчев.

По его данным, на купянском направлении в настоящее время «идут активные бои».

Российские войска заняли еще несколько населенных пунктов

17 июля сообщалось также, что Вооруженные силы России заняли еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР) — село Попов Яр. Об этом сообщили в Минобороны России. Бои за населенный пункт вели бойцы подразделений группировки войск «Центр». В частности, на этом направлении российским военным удалось нанести поражение пяти механизированным, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригадам, а также двум бригадам морской пехоты и бригаде теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: Alina Smutko / Reuters

Кроме того, бойцам группировки удалось продвинуться в районе еще пяти населенных пунктов в ДНР — Удачного, Маравки, Петровского, Степановки и Новоукраинки. Потери ВСУ составили более 420 солдат, а также несколько единиц техники.

Также Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль села Дегтярное в Харьковской области, где боевые действия ведут подразделения группировки войск «Север». Помимо того, военнослужащим удалось нанести поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Рыжевка, Варачино, Павловка, Кондратовка в Сумской области, а также Волчанск, Гатище и Тихое в Харьковской области. ВСУ за сутки здесь лишились до 160 бойцов. Кроме того, украинская армия потеряла на данном направлении несколько наименований техники.

В Запорожской области российские войска освободили село Каменское. Бои за населенный пункт вели бойцы подразделений группировки войск «Днепр». По данным оборонного ведомства, им удалось улучшить тактическое положение на линии фронта. Кроме того, бойцам группировки удалось продвинуться в районе еще четырех населенных пунктов в Запорожской области — Белогорья, Новоданиловки, Степового и Новоандреевки.

На Украине признали продвижение российских войск близ Волчанска

Украинский аналитический ресурс Deep State ранее также сообщил, что ВС РФ продвинулись близ населенного пункта Волчанск Харьковской области.

«Российские войска продвинулись в районе Волчанска — у села Гатище», — пишет ресурс.

Помимо этого, DS признает продвижение российских войск к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в населенном пункте Песчаное.