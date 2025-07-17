Стало известно о первом беспилотном штурме в зоне СВО

ВСУ впервые применили дроны для подавления пехоты в укрытиях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотники для штурма позиций российских войск в зоне боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Дроны использовались для подавления пехоты в укрытиях, после чего к блиндажам подъезжали загруженные тяжелыми зарядами платформы и осуществляли подрыв», — сказано в публикации.

ВСУ впервые применили дроны для штурма российских позиций в зоне специальной военной операции (СВО). Это связано с тем, что содержание техники обходится ВСУ дешевле, чем обеспечение личного состава всем необходимым. Кроме того, командование старается сохранить людей в условиях проблем с мобилизацией, говорится в публикации.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу раскрыл причину высокого уровня дезертирства в ВСУ. Он заявил, что это связано, в первую очередь, с подходом военного руководства страны к мобилизации.