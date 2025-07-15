Депутат Рады Мазурашу назвал причиной дезертирства в ВСУ подход к мобилизации

Причиной высокого уровня дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) является подход военного руководства страны к мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу в комментарии «Новости.LIVE», видео опубликовано в Telegram-канале издания.

«Если бы мы повели себя мудрее, то цифры были бы такими, что мы даже не обращали бы на них внимания», — подчеркнул политик.

Мазурашу прокомментировал сообщения о возможном числе дезертиров из ВСУ в 200 тысяч человек и назвал единственным эффективным способом набора в украинскую армию качественный рекрутинг. По его словам, незаинтересованных в мобилизации или неподлежащих воинской службе необходимо обеспечить работой на военный потенциал страны.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто яростно отреагировал на насильственную мобилизацию на Украине. Дипломат также возмутился поведением руководства Европейского союза и неправительственных организаций.