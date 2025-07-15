Сийярто: Шокирует, что ЕС игнорирует насильственную мобилизацию на Украине

То, что лидеры стран — участниц Европейского союза (ЕС) предпочитают закрывать глаза на бесчеловечную и насильственную мобилизацию на Украине, шокирует и разочаровывает. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Шокирует и разочаровывает факт того, что Брюссель и лидеры стран Европы предпочитают закрывать глаза на бесчеловечную принудительную мобилизацию на Украине. Куда пропал некогда громкие неправительственные организации (НПО), правозащитники и якобы независимые СМИ?» — задался вопросом дипломат.

Сийярто также назвал расправу украинского военкомата над закарпатским венгром Йожефом Шебештьеном «неприемлемой».

45-летний закарпатский венгр Шебештьен, проживавший в городе Берегово (Закарпатская область) и имевший двойное гражданство, оказался в больнице после того, как его затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. Спустя три недели его не стало, в связи с чем МИД Венгрии вызвал посла Украины для объяснений.