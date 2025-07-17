Стало известно о колоссальных потерях ВСУ под Купянском

Ганчев: Российские войска разбивают ВСУ под Купянском

Российские войска разбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

«Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике», — отметил Ганчев.

По его данным, на купянском направлении в настоящее время «идут активные бои».

Ранее стало известно, что российские военные окружают Купянск в Харьковской области с двух сторон.