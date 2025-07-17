В МИД высказались об уклонении Киева от переговоров с Россией

Захарова заявила, что Украина уклоняется от нового раунда переговоров с Россией

Переговорный процесс тормозится из-за уклонения Киева от диалога с Россией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Говорили, что так им нужно стабильное устойчивое перемирие. А, видите, от очередного раунда то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут или готовы проводить», — высказалась дипломат.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига высказался о начале нового раунда переговоров с Россией. Он отметил, что Киев готов продолжать контакты с Москвой в рамках урегулирования конфликта.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть за 50 дней.