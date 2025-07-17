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17:47, 17 июля 2025Моя страна

Россиянин прошел пешком от Казани до Грузии за 63 дня

Путешественник Никита Кузнецов прошел пешком от Казани до Грузии за 63 дня
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

Россиянин Никита Кузнецов прошел пешком от Казани до Грузии за 63 дня. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Mash Iptash.

За указанное время мужчина преодолел две тысячи километров и девять городов. Цель путешественника — дойти до Иерусалима. Неделю назад он пересек границу Грузии и сейчас путешествует по Тбилиси. Видео и фото он выкладывает на своих страницах в соцсетях. По словам Кузнецова, его начали узнавать на улицах.

Путешественник признался, что идея дойти от Казани до Иерусалима возникла в начале мая. В течение десяти дней он разрабатывал маршрут и после этого решил проверить, сможет ли он пройти 30 километров за один день. За шесть дней ему удалось преодолеть больше 240 километров. Первая остановка была в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что 55-летний житель Дагестана Дибиргаджи Дербишев дошел пешком до Мекки.

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