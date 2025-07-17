Россиянин прошел пешком от Казани до Грузии за 63 дня

Путешественник Никита Кузнецов прошел пешком от Казани до Грузии за 63 дня

Россиянин Никита Кузнецов прошел пешком от Казани до Грузии за 63 дня. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Mash Iptash.

За указанное время мужчина преодолел две тысячи километров и девять городов. Цель путешественника — дойти до Иерусалима. Неделю назад он пересек границу Грузии и сейчас путешествует по Тбилиси. Видео и фото он выкладывает на своих страницах в соцсетях. По словам Кузнецова, его начали узнавать на улицах.

Путешественник признался, что идея дойти от Казани до Иерусалима возникла в начале мая. В течение десяти дней он разрабатывал маршрут и после этого решил проверить, сможет ли он пройти 30 километров за один день. За шесть дней ему удалось преодолеть больше 240 километров. Первая остановка была в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что 55-летний житель Дагестана Дибиргаджи Дербишев дошел пешком до Мекки.