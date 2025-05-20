Житель Дагестана пешком дошел до Мекки и вернулся домой

55-летний паломник из Дагестана пешком дошел до Мекки за 114 дней

55-летний житель Дагестана пешком дошел до Мекки. Об этом пишет «Mash Гор».

Паломник Дибиргаджи Дербишев из Ботлиха отправился в путь 26 января этого года. С собой он взял только одну сумку, его главной целью было дойти до священных земель пешком, не используя никакой транспорт. На путешествие у него ушло почти четыре месяца. По пути он останавливался на ночлег у незнакомцев. Несмотря на все трудности, он добрался до Мекки, таким образом совершив умру.

Дербишев благополучно вернулся домой в середине мая. Его встречали всем селом. По словам, паломника, хотя путь был трудным, он всегда находил людей, готовых помочь.

Ранее сообщалось, что в Дагестане откроют крупнейший в республике цех по инкубации куриных яиц. Инкубатор появится в селе Батаюрт Хасавюртовского района, известного традициями птицеводства. Цех сможет производить до 10 миллионов суточных цыплят в год.