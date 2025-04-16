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17:57, 16 апреля 2025Моя страна

В российском регионе появится инкубатор для 10 миллионов цыплят

В Дагестане появится крупнейший в республике инкубатор куриных яиц
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Дагестане откроют крупнейший в республике цех по инкубации куриных яиц. Об этом сообщает «Дагестанская правда».

Инкубатор появится в селе Батаюрт Хасавюртовского района, известного традициями птицеводства. Цех сможет производить до 10 миллионов суточных цыплят в год. Сейчас для инкубатора уже построено помещение размером 120 на 12 метров, проведены вода и электричество и частично приобретено оборудование. Остальная часть поступит в скором времени.

К руководству цеха уже поступают обращения от компаний, занимающихся откормом бройлерных куриц. Запуск инкубатора планируют провести в ближайшие месяцы. Инициаторами проекта являются жители Батаюрта Арслан и Руслан Гаджиевы. Братья давно занимаются разведением птицы, в том числе инкубацией яиц.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Шарип Шарипов отметил, что этот инкубатор — яркий пример динамичного развития Дагестана. Он заявил, что в прошлом году объем производства сельскохозяйственной продукции в республике достиг рекордных показателей.

Ранее сообщалось, что в Нальчике открылся арт-фестиваль «Гардарика-Кавказ». Гостям представили работы современных художников из России и зарубежья — от классической живописи до экспериментальной керамики.

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