В российском регионе появится инкубатор для 10 миллионов цыплят

В Дагестане появится крупнейший в республике инкубатор куриных яиц

В Дагестане откроют крупнейший в республике цех по инкубации куриных яиц. Об этом сообщает «Дагестанская правда».

Инкубатор появится в селе Батаюрт Хасавюртовского района, известного традициями птицеводства. Цех сможет производить до 10 миллионов суточных цыплят в год. Сейчас для инкубатора уже построено помещение размером 120 на 12 метров, проведены вода и электричество и частично приобретено оборудование. Остальная часть поступит в скором времени.

К руководству цеха уже поступают обращения от компаний, занимающихся откормом бройлерных куриц. Запуск инкубатора планируют провести в ближайшие месяцы. Инициаторами проекта являются жители Батаюрта Арслан и Руслан Гаджиевы. Братья давно занимаются разведением птицы, в том числе инкубацией яиц.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Шарип Шарипов отметил, что этот инкубатор — яркий пример динамичного развития Дагестана. Он заявил, что в прошлом году объем производства сельскохозяйственной продукции в республике достиг рекордных показателей.

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