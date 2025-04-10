В Нальчике открылся фестиваль «Гардарика-Кавказ»

В Национальном музее Нальчика открылся арт-фестиваль «Гардарика-Кавказ»

В Нальчике открылся арт-фестиваль «Гардарика-Кавказ». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Фестиваль, известный в Санкт-Петербурге масштабными выставками и культурными событиями, открылся в Национальном музее. Гостям представили работы современных художников из России и зарубежья — от классической живописи до экспериментальной керамики.

В экспозиции представлены скульптура и керамика, живопись и графика — работы, отражающие многообразие современного искусства. Желающие также смогут посетить лекции, попробовать себя в творчестве и узнать о секретах мастеров. Организаторами стали специалисты ведущих музеев страны, которые привезли в Нальчик работы художников со всей России.

Ранее сообщалось, что Челябинский проект для слепых победил на престижной Национальной премии.

