Челябинский проект для слепых победил на престижной Национальной премии

Челябинский проект для слепых «Незримое кино» победил на престижной Национальной премии «Серебряный Лучник». Об этом сообщает издание «Хорошие новости».
Инклюзивный кинопроект «Незримое кино», который реализует АНО «Креативные индустрии Урала» совместно с Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых, завоевал приз в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные проекты». Всего на федеральном этапе премии было представлено более 170 проектов со всей страны.
«Для нас это не только профессиональное признание, но и подтверждение важности нашей работы. Жюри проголосовало за нас сердцем, и эта награда очень много значит для всей команды», — подчеркнула автор проекта Александра Петрова.
Отмечается, что в рамках проекта, который существует с 2022 года, для слабовидящих создают адаптированные версии короткометражных фильмов уральских режиссеров, организуют инклюзивные кинопоказы, творческие встречи с авторами картин, а также лектории и мастер-классы. Кроме того, в текущем году в городе во второй раз пройдет одноименный фестиваль — первый инклюзивный фестиваль на Урале.
В декабре в России оборудовали кинозал для слабовидящих.