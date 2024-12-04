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18:20, 4 декабря 2024Моя страна

В России оборудовали кинозал для слабовидящих

В одном из кинотеатров Читы оборудовали кинозал для инвалидов по зрению
Екатерина Ештокина

Фото: Пресс-служба Фонда развития Забайкальского края

В России оборудовали кинозал для инвалидов по зрению. Об этом сообщили на официальном портале Забайкальского края.

В одном из кинотеатров Читы внедрили услугу под названием тифлокомментирование. Председатель краевого отделения Всероссийского общества слепых Светлана Богомазова пояснила, что слабовидящие посетители смогут находиться в зале вместе с другими зрителями и слушать описание недоступных для зрительного восприятия действий с помощью специального прибора.

«Тем самым сгладится чувство обособленности, значительно расширится представление о внешнем мире, обогатится эмоциональная палитра», — уточнила Богомазова.

В ноябре незрячий россиянин стал чемпионом по параскалолазанию. Житель Уфы выступал на Кубке ЦСКА по параскалолазанию в категории «тотально слепые», где занял первое место.

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