Незрячий россиянин стал чемпионом по параскалолазанию

Уфимец Артем Бондаренко стал чемпионом по параскалолазанию

Незрячий россиянин Артем Бондаренко стал чемпионом по параскалолазанию. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb.

Житель Уфы выступал на Кубке ЦСКА по параскалолазанию в категории «тотально слепые», где занял первое место. «Поздравляем Артема и его тренера Тимура Абдурашитова с победой», — говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что второе место в своей группе также занял уфимец Макс Майоров.

Ранее в ноября стало известно, что в Москве откроется первый специализированный центр скалолазания. Общая площадь скалодромов центра составит 5 тысяч квадратных метров, включая соревновательный зал на 1300 мест и несколько тренировочных залов.