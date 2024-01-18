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02:05, 18 января 2024Мир

США подтвердили ракетный удар по американскому судну у берегов Йемена

CENTCOM: американское судно Genco Picardy получило повреждения у берегов Йемена

Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США подтвердило обстрел у берегов Йемена американского торгового судна Genco Picardy. Соответствующее заявление опубликовано в соцсети X.

Уточняется, что сухогруз был атакован в Аденском заливе ударным беспилотником. Отмечается, что корабль получил некоторые повреждения. В то же время подробностей не приводится.

В CENTCOM также подчеркнули, что в результате ракетной атаки никто не пострадал. «Genco Picardy остается на плаву и продолжает следовать своим курсом», — говорится в сообщении.

Ранее представитель йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа рассказал, что военно-морские силы Йемена для удара по судну Genco Picardy использовали несколько противокорабельных ракет.

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      Марина Совина
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