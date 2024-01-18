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01:42, 18 января 2024Мир

Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну

Хуситы нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» обстреляло ракетами американское судно в Аденском заливе. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа, передает ТАСС.

Он уточнил, что военно-морские силы Йемена для удара по судну Genco Picardy использовали несколько противокорабельных ракет. В результате было зафиксировано прямое попадание.

16 января хуситы нанесли удар по греческому сухогрузу Zografia у берегов Йемена. В ходе инцидента никто не пострадал, для оценки материального ущерба корабль направился в порт Суэц. Ранее йеменские хуситы ударили по американскому контейнерному судну Gibraltar Eagle. Экипаж корабля не сообщал о повреждениях, судно продолжило следовать своим курсом.

Ранее выпущенная

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      Марина Совина
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