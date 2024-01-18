Сыгравший Турбо в «Слове пацана» актер вспомнил об избиении из-за женщины

Сыгравший Турбо в «Слове пацана» актер Копейкин заявил, что никогда не дрался

Российский актер Вячеслав Копейкин, исполнивший роль Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вспомнил о том, как его избили из-за женщины. Об этом он сообщил в разговоре с «Комсомольской правдой».

По признанию артиста, несмотря на то что в проекте «Слово пацана» он снимался в большом количестве сцен с драками, в жизни он ни разу не выяснял отношения с оппонентами на кулаках, за исключением одного случая, когда его самого избили из-за ревности.

«Я никогда в жизни не дрался. А меня били из-за женщины. Это была ревность (со стороны другого парня). Я понял, что это не приведет ни к чему хорошему», — поделился актер.

Ранее российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» победой отечественного кино.