В Госдуме назвали сериал «Слово пацана» победой отечественного кино

Певцов заявил, что сериал «Слово пацана» стал победой отечественного кино

Российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» победой отечественного кино. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

По мнению государственного деятеля, обвинения в адрес создателей проекта касаемо героизации детского бандитизма не соответствуют действительности.

«"Слово пацана" — это хорошее, качественное, честное кино, где все честно и художественным языком рассказывается о том, куда может привести любое маленькое или большое преступление», — заявил Певцов.

Депутат Госдумы добавил, что родителям стоит объяснять своим детям, что герои сериала делают не так.

«Нам, конечно, еще далеко до великого советского кинематографа. Но то, что сейчас происходит, то, какие фильмы выходят, свидетельствует о том, что мы начинаем движение в нашу, отечественную, сторону», — резюмировал собеседник издания.

Ранее стало известно, что российский актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа по кличке Зима в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», исполнит роль подростка с аутизмом в новом проекте.