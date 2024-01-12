Звезда «Слова пацана» сыграет подростка с аутизмом в новом сериале

Сыгравший Зиму в «Слове пацана» актер исполнит роль аутиста в новом проекте

Российский актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа по кличке Зима в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», исполнит роль подростка с аутизмом в новом проекте. Об этом он рассказал в разговоре с NEWS.ru.

Звезда «Слова пацана» примет участие в съемках сериала «Она такая классная». Его герой, 18-летний Леня, страдающий аутическим расстройством, находится под гиперопекой своей матери и в один момент натыкается на порнофильм с участием актрисы Алексы Люкс. Леня влюбляется в звезду фильмов для взрослых и решает вместе с друзьями отправиться в Санкт-Петербург на ее поиски.

«Это очень важная для меня работа. У меня там главная роль человека с аутистическим расстройством. Это кино — приключенческое роуд-муви, говорящее о том, как общество относится к людям с аутизмом», — отметил Зулькарнаев.

Ранее режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» обсуждают второй сезон проекта.